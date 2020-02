La finale de la première saison de The Voice Kids se déroule ce mardi 25 février dès 20h20 sur La Une et Auvio. Pour l'occasion, Christophe Maé et Dadju soutiendront les jeunes talents sur scène. Qui des jeunes artistes en herbes de Vitaa, Sliman ou Matheew remportera le fameux trophée ? Réponse avec le ou la lauréate, Leslie Cable, productrice de l’émission et Maureen Louys, la présentatrice.