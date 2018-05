"Une rencontre théâtrale est organisée entre les détenus de la prison d’Andenne et les étudiantes de l’Ecole de la criminologie de l'UCL mais rien ne se passe comme prévu..." C’est le résumé du court métrage « Inside Out », issu Projet participatif et collectif entre étudiants et détenus. Avec Stéphanie Grosjean et David Borceux de Ginja Production.

