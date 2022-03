Tendances Première : Psychologie légale et faits médiatiques sur Auvio

LES TRIBUS : Comment parler aux enfants de la guerre en Ukraine avec WOW ! News

Des infos constructives à destination des enfants et des ados grâce à WOW! News. Avec Alastair McDonald, journaliste reporter, rédacteur en chef.



LE DOSSIER : Psychologie légale et faits médiatiques

Notre monde hyperconnecté, consommateur d'excitations, surréagit aux images fortes.

Le drame passionne, le crime fascine, l'horreur captive. Et nous avons été bien servis ces derniers mois avec des procès médiatiquement très suivis. De quoi décortiquer les relations du tandem « psychologie légale-médias ». Comment définit-on l'expertise mentale ? Comment vulgariser le concept de « dangerosité », la probabilité du risque de violence ? Comment expliciter les différences entre les pathologies mentales ?

Psychopathes, psychotiques ou sadiques y sont surreprésentés et imprègnent ainsi la représentation collective. Toutefois, sont-ils fidèlement illustrés ou bien exagérément transformés ? Comment ces profils ont-ils évolué à travers le temps ?

On en parle avec Thierry Pham Hoang, Professeur de Psychopathologie Légale à l'UMONS et directeur du Centre de Recherche en Défense Sociale.



LES TENDANCEURS : Femme set cryptomonnaies

Avec Fanny Carbonnel, nous essayerons de comprendre pourquoi il y a une sous-représentation des femmes dans la cryptomonnaie

