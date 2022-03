Tendances Première : Pour un numérique au service du bien commun sur Auvio

LES TRIBUS

Viril ou féminine, quels sont les codes ? Avec Lirim Tasdélèn, Psychopédagogue créatif et artiste bienveillant.



LE DOSSIER

Pour un numérique au service du bien commun (Ed. Odile Jacob)

Numérique partout, éthique nulle part. Depuis les premiers pas d'Internet dans les années 1980, les télécommunications et les techniques numériques ont transformé nos conditions d'existence ; pourtant, difficile d'y voir clair dans leurs implications sur notre société et sur la personne humaine. La captation et l'exploitation des données issues du traçage de la navigation sur Internet et des objets connectés font apparaître des enjeux économiques, sociétaux, écologiques et individuels d'une ampleur inédite. Dans ce livre éclairant, les auteurs se proposent de répondre aux questions éthiques et anthropologiques que nous nous posons devant les outils neufs de la modernité. Comment mettre ces outils au service du bien commun?? Comment peuvent-ils aider à bâtir une société plus juste et un monde durablement habitable?? Comment bâtir une éthique individuelle et collective au milieu de ces bouleversements?? Voilà les questions auxquelles ce livre apporte des réponses bienvenues. On en parle avec Jean-Marie bergère, philosophe et Bernard Jarry-Lacombe, ingénieur et ancien membre de l'équipe nationale de la CFDT Cadres.



TENDANCEURS

Chrystelle Charlier (www.imparfaites.be) nous présentera les app et outils web dont elle ne peut plus se passer ?

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première