Tendances Première : Nos mythologies écologiques sur Auvio

LES TRIBUS : Comment est notre santé mentale depuis la crise sanitaire ?

La santé mentale après covid selon le rapport de l'OMS, avec Pierre Schepens psychiatre, directeur général médical de Silva Médical.



LE DOSSIER : Nos mythologies écologiques (Ed. Les Liens qui Libèrent)

« Nous sommes trop nombreux sur terre ! », « La Chine est le grand responsable du réchauffement climatique ! », « Le nucléaire est une énergie propre ! », « Le numérique est écologique ! », « La technologie va nous sauver ! », « La décroissance, c'est le chômage pour tous ! », « L'écologie doit se situer au-delà des clivages politiques ! », etc.

Autant d'affirmations qui découlent parfois d'interrogations légitimes mais qui sont également propagées par des acteurs ayant intérêt à ce que rien ne change. Par conséquent, questionner ces mythologies écologiques et les déconstruire est un préalable si l'on veut que des mesures adéquates soient prises pour faire face à l'urgence de la situation. C'est ce que Renaud Duterme, qui enseigne la géographie, nous propose de faire avec ce livre.



LES TENDANCEURS : Tous juges malgré nous !

¿Juges malgré nous¿. Chaque jour aussi on doit juger de tout : juger d'un post sur Facebook, juger d'une performance scénique, juger d'un candidat de télé réalité. Le jugement c'est le culte de l'égo et c'est pourtant le contraire dont on aurait besoin. Avec Aurélie Russanowska, de BBDO.

