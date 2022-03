Tendances Première : La 3ème voie du vivant sur Auvio

LES TRIBUS (REDIFF)

Pourquoi se préparer à la naissance et à la parentalité ? Avec Aline Schoentjes, sagefemme chez Amala (www.naissance-amala.be)



LE DOSSIER

La 3ème voie du vivant (Ed. odile Jacob)

Le culte de la performance conduit notre société à mettre en avant les valeurs de la réussite et de l'optimisation permanente dans tous les domaines. La lenteur, la redondance, l'aléatoire sont alors perçus négativement. Olivier Hamant, dans ce livre, tente de les réhabiliter en s'appuyant sur sa connaissance des processus du vivant. Que nous apprennent les sciences de la vie?? S'il existe bien des mécanismes biologiques remarquablement efficaces, des progrès récents mettent surtout en avant le rôle fondamental des erreurs, des lenteurs, des incohérences dans la construction et la robustesse du monde naturel. Le vivant serait-il alors sous-optimal?? En quoi une sous-optimalité d'inspiration biologique peut-elle constituer un contre-modèle au credo de la performance et du contrôle dans l'Anthropocène?? Face aux constats pessimistes et aux alarmes environnementales, l'auteur propose des pistes d'action pour éviter la catastrophe et esquisse des solutions pour un avenir viable et réconcilié avec la nature. Olivier Hamant est biologiste, chercheur à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) au sein de l'École normale supérieure de Lyon.



TENDANCEURS (REDIFF)

François Mazure est allé dans un camp un peu particulier pour adolescents en Pologne, il y a quelques mois... Retour sur cette expérience.

