Tendances Première : Hypnose-toi toi-même sur Auvio

LES TRIBUS

Un parcours bien-être façon parcours d'artistes

Calqué sur les parcours d'artistes déjà existants, le principe est simple : chaque mois, dans chacune des provinces wallonnes et à Bruxelles, des professionnels du bien-être ouvrent leur porte. Parcours bien-être façon parcours d'artistes. Avec Sandrine Thiebauld, créatrice du projet. www.parcoursbienetre.be



LE DOSSIER

Hypnose-toi toi-même (Ed. Flammarion)

Addictions (tabac, alcool, gourmandise excessive, etc.), douleurs (mal de dos, migraine, etc.), perturbations du sommeil, troubles obsessionnels, confiance en soi, peur de vieillir... Nos émotions nous détournent de notre bien-être. Nous sommes en permanence confrontés à des situations nouvelles qui nécessitent des changements de comportement. L'autohypnose est une réponse simple, efficace et facile à mettre en œuvre afin de résoudre ces problèmes. Pour nous aider, le Dr Jean-Marc Benhaiem illustre chaque cas, à travers les aventures d'une famille imaginaire, les Valmer, proposant des exercices pratiques et adaptés à chacun(e) et aux situations rencontrées. L'hypnose révèle un processus thérapeutique passionnant à découvrir et à s'approprier !



TENDANCEURS

Avec Chrystelle Charlier, www.imparfaites.be, que sont devenus Hélène et les garçons ?

