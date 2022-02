Tendances Première : Les NoLow alcools sur Auvio

LES TRIBUS : Les infos constructives de WOW ! News

Salon de l'agriculture et record d'aviation seront au programme des infos constructives de WOW! News.



LE DOSSIER : Les NoLow alcools

Les Anglo-Saxons nomment cela le «?no/low alcohol?». Cette tendance aux boissons non ou peu alcoolisées se démarque nettement cette année. Avec des ventes qui ont connu une progression de 30,5% entre 2018 et 2019 ; une offre qui s'est étoffée, diversifiée ; une demande en augmentation de la part des consommateurs (avec une nouvelle génération peu attirée par les boissons alcoolisées), les boissons NoLo s'offrent un joli marché.

En 2021, le plus vieux concours de boissons au monde (Wine and Spirit Competition) a enregistré une augmentation du nombre de candidatures pour la catégorie « sans alcool » et « à faible teneur en alcool » de plus de 389% par rapport à 2020.

Et la tendance ne s'arrête pas là. Outre les nouvelles marques de breuvage nolo, des "dry bars" se sont adaptés et proposent des cartes sans alcool.

On en parle avec Laurent Munster, zythologue de ¿Mi-orge, mi-houblon", Alexandre Hauben, cofondateur des gins ¿Niets¿, Xavier De Breucker, Co-fondateur Osan et Serge Pieters, diététicien.



LES TENDANCEURS : Quand est-ce intéressant d'investir dans les crypto-monnaies ?

Y a-t-il de bons moments pour investir en cryptomonnaies ?

