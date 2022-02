Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Soutien des ados, les aider à ne pas tomber.

Marie-Laure Mathot, Journaliste au Ligueur des parents nous parlera du dossier consacré à la santé mentale des ados et du soutien psy qu'on peut leur apporter.

LE DOSSIER

A travers champs - 8ème édition (du 3 mars au 3 avril)

C'est ce 3 mars que débutera la 8ème édition du festival « A travers Champs » partout en Wallonie. L'occasion de découvrir des documentaires, des fictions ou des films d'animation autour de la ruralité d'ici et d'ailleurs, d'aujourd'hui ou de demain. De discuter autour de tables rondes et de débats, de rencontrer les auteurs, les acteurs et les observateurs de cette ruralité vivante, mouvante et diversifiée. De repenser nos modèles agricoles et nos liens à la terre. Présentation du festivale avec Géraldine Cambron, coordinatrice du festival, Mathilde Syre pour le film « Champs de lutte, semeurs d'utopies », Céderik Leewe pour « Lopins de terre, tranches de vie » et François Dessart pour « Il était une fois dans nos sols » de l'asbl Greenotec.

TENDANCEURS

Julien Gilles décrypte LA CORDE, une série en 3 épisodes, adaptée d'un roman allemand du même nom paru en 2014 et actuellement diffusée sur ARTE.

