Tendances Première : Poser des objectifs «SMART+IES» pour Vaincre la procrastination chronique. sur Auvio

LES TRIBUS

Qu'est-ce qu'un prénom « connoté » ? Avec Lirim Tasdélèn, Psychopédagogue créatif et artiste bienveillant.



LE DOSSIER

Poser des objectifs «SMART+IES» pour Vaincre la procrastination chronique.

Remettre des tâches de la vie quotidienne, professionnelle ou personnelle à plus tard, cela nous arrive à tous, ne le nions pas. Mais procrastiner ne va pas nécessairement de pair avec un état d'esprit agréable. Les personnes qui procrastinent, de manière assez chronique, ont bien conscience que repousser leurs tâches n'est pas une bonne idée et que cela peut entraîner des conséquences négatives : du stress inutile, un sentiment de culpabilité, parfois aussi une mauvaise estime de soi. Si dans l'immédiat, repousser une tâche procure un soulagement, ensuite, cela peut aboutir sur des conséquences négatives, sur sa santé, son travail, ses relations avec les autres. Dans son livre « Vaincre la procrastination » (Ed. Mardaga), Shékina Rochat, de l'Institut de Psychologie de l'Université de Lausanne, offre une méthode efficace pour formuler des objectifs «SMART+IES», c'est-à-dire Spécifiques, Mesurables, Adaptés, Réalistes et définis dans le Temps, mais aussi (et surtout !) Intéressants, Enthousiasmants, et Stimulants. Également en studio, Michael Devilliers, psychologue, coach scolaire et formateur Maitre Praticien PNL & Pédagogie.



TENDANCEURS

Avec Rachel Dipinto du compte insta Rachel_Essentielle, on se pose la question de savoir si les huiles végétales sont hydratantes ou pas ?

