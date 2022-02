Tendances Première : L'homme qui arrêta le désert sur Auvio

LES TRIBUS : Traitement médiatique des faits divers

Les émissions juridiques et de faits divers ont le vent en poupe. On y voit de nombreux témoins, victimes, familles de victimes, populations souvent fragilisées y témoigner. Pierre Schepens, directeur général médical de Silva Médical s'interroge sur le traitement médiatique de ces faits divers et se demande si le consentement des diverses parties qui témoignent dans ces émissions, est bien recueilli ?



LE DOSSIER : L'homme qui arrêta le désert (Tana éditions)

Depuis le Burkina Faso, aux confins des dunes sahariennes, une voix inspirante s'élève : celle de Yacouba Sawadogo. Lauréat du Right Livelihood Award, prix Nobel alternatif, il consacre sa vie à planter des arbres aux portes du désert. Alors que tout semblait perdu, qu'au début des années 1980, une grande sécheresse décimait les troupeaux et contraignait les familles à l'exil, Yacouba a fait le choix de retourner à la terre. En réinventant la méthode ancestrale du zaï, en renouant avec les héritages de sa propre lignée familiale, les « faiseurs de pluie », et en défrichant les chemins d'une quête spirituelle, il a ressuscité la vie. Les familles se sont réinstallées, les champs ont retrouvé leur fertilité, et l'antilope, le hérisson et l'oiseau ont repris leurs quartiers : le village de Yacouba est redevenu un monde de relations, une oasis verdoyante, une terre de poésie et de partage. Damien Deville géographe et anthropologue de la nature, enseignant à l'Université catholique de l'Ouest raconte son histoire dans "L'homme qui arrêta le désert ". Il sera notre invité



LES TENDANCEURS : Le QR Code : de flow à top

Aurélie Russanowska de BBDO nous parlera du QR Code : de flow à top.

