Tendances Première : Le droit à l'image de nos enfants ! sur Auvio

LES TRIBUS : Sexualité : L'éjaculation prématurée

Notre sexologue Camille Nerac, parlera de l'éjaculation prématurée... qui toucherait selon les études 1 homme sur 3.



LE DOSSIER : Le droit à l'image des enfants

Tous les jours, des milliers d'images et de vidéos sont postées sur les réseaux sociaux. Le plus souvent, il s'agit de photos de paysages, de notre environnement, de nous mais aussi des amis, des membres de la famille... et surtout, les enfants... nos enfants. Quand ce ne sont pas eux qui s'exposent. Ces publications posent la question du respect du droit à l'image et particulièrement celui des mineurs ? Qu'en est-il sur Internet ?

Eclaircissement avec Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique, Etienne Wéry, avocat spécialiste du numérique et Aurélie Waeterinckx conseillère communication et porte-parole pour l'Autorité de protection des données, collaboratrice pour le site Je décide de ce qui concerne ma vie privée | Je Decide



LES TENDANCEURS : Les épices de la cuisine indienne avec Aline Gérard

Notre créatrice culinaire Aline Gérard (#alinepourquellerevienne) nous propose un lexique épicé (les épices, mélanges, condiments et autres) pour bien démarrer la cuisine indienne

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première