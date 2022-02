Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Pour la future maman, la grossesse et l'accouchement apportent leur lot de désagréments, entre douleurs physiques, angoisses et épuisement... Et pour bébé aussi, tout n'est pas rose non plus ! Savez-vous que l'ostéopathie périnatale peut prévenir et soigner certains bobos de la mère - dès la grossesse jusqu'au postpartum - et du nourrisson ? On en parle avec Silvia Marson formée à l'ostéopathie et co-auteur avec Thibaut Evrad du livre « 1001 bobos à soigner grâce à l'ostéopathie » (Ed. Marabout).



LE DOSSIER

Namasté Cancer (Ed. Hugo)

Maxime est un jeune homme ambitieux et obsédé par l'idée de faire carrière dans le monde de la High Tech. Son destin va soudainement basculer... À 30 ans, le diagnostic tombe : c'est un cancer du sang, stade 4. Au fil de son parcours, Max entraîne le lecteur dans le voyage de l'inconnu avant le diagnostic, des traitements de la Maladie et des étapes du retour vers la Guérison. L'auteur nous fait découvrir avec humour, comment il a emporté, avec l'aide de ses nombreux supporters, la " plus grande bataille de sa vie". Le récit est suivi d'un Guide Imparfait. C'est une liste de petits conseils pour encourager les patients, leur entourage et le personnel médical à mieux "vivre" le cancer.

Maxime Dahan est notre invité, ainsi que le Dr Chloé Spilleboudt de l'Institut Jules Bordet.



TENDANCEURS

Les liens qui unissent le thé et Louis XIV, c'est ce dont nous parle Nathalie Masset, notre sommelière du thé (www.teaside.be)

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première