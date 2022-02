Tendances Première : Abécédaire d'une pandémie sur Auvio

LES TRIBUS : Avec le retour en présentiel, comment réussir son retour au travail ?

Nous avons tous de mauvais jours au travail. Néanmoins, une semaine tendue se traduit parfois par un stress sans fin qui nuit à votre santé. Il y a des signes qui doivent nous alerter et des actions à mettre en place. On parle de plus en plus d'un « onboarding » professionnel réussi. De plus, des nouvelles mesures vont voir le jour : semaine de 4 jours, flexibilité des horaires, droit à la déconnexion, plan de formation... Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER : Abécédaire d'une pandémie (Ed. Anthemis)

Penser l'après-Covid grâce à un livre de reconstruction, révélateur de l'état de nos sociétés, c'est ce que nous propose François Ost, juriste et philosophe qui préside la Fondation pour les générations futures.

De « avenir » jusqu'à « zoonose », en passant par « démocratie », « masque » et « peur », les mots sont l'occasion d'une discussion critique des enjeux qui leur sont liés.

Nous nous arrêterons aussi aux mots liés au « deuil » pour présenter une étude internationale en cours « Quel deuil à l'ère du covid ? » avec Emmanuelle Zech, professeure à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'UCLouvain.



LES TENDANCEURS : Dix ans pour le label « Le vin des femmes »

Ann Vandenplas nous parle aujourd'hui du label "Le vin des Femmes" qui fête ses 10 ans.

En mars 2012, Muriel Lombaerts crée un concept, rapidement devenu aussi un label de qualité. A travers des jurys et événements, l'objectif est de laisser s'exprimer librement les femmes autour du vin mais également de promouvoir de manière qualitative les vigneron.ne.s, les chef.fe.s, les artisans et les artistes belges voire européens. S'imposer dans le milieu du vin en tant que femme reste une aventure complexe. Grâce à Muriel, de nombreuses femmes ont pu éduquer leur palais, mettre des mots sur les sensations lorsqu'elles dégustent, développer leurs goûts et partager tout simplement des moments conviviaux.

