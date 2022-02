Tendances Première : Human Psycho sur Auvio

LES TRIBUS : Le grain des choses, une revue sonore consacrée au Soin !

Le 6ème numéro de la revue sonore « Le grain des choses » est en ligne. Pour ce nouveau numéro, parler du Soin c'est ouvrir largement ce mot à différents champs qu'ils soient celui du monde médical, de l'écologie, de la jeunesse, du monde du travail, de la psychologie et de la psychiatrie, des personnes âgées, des morts, de la démocratie, de la question de l'accueil... Avec Claire Gatineau et Yves Robic.



LE DOSSIER : Human Psycho (Les Éditions Bouquins)

Et si le propre de l'Homme n'était pas le rire, le langage ou l'aspiration à l'éternité, mais son pouvoir de destruction ? Dérèglement climatique, hausse des températures, montée des eaux, pandémies... nous allons droit à la catastrophe. Le responsable de cette catastrophe est l'humanité elle-même. À force de grandir et de recouvrir toute la surface de la Terre, elle se comporte comme un cerveau géant et surpuissant, doté d'une infinité de connexions.

C'est ce cerveau qui prélève des ressources sur la Terre, produit des millions de SUV et de smartphones, fait travailler les humains sans relâche et recrache des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Mais à quoi pense cet organe ? A-t-il des désirs ? Des émotions ? Quels sont ses plans ? Dans Human Psycho, Sébastien Bohler adopte une démarche clinique pour analyser le cerveau global qu'est devenue l'humanité, comme un psy le ferait avec son patient. Le constat qu'il livre est glaçant : ce cerveau possède les traits caractéristiques d'un psychopathe. Il coche toutes les cases du profil psychologique d'un serial killer qui massacre sa victime - la planète. Alors, peut-on le soigner ? Tel est le questionnement ultime de cet ouvrage, qui nous emmène sur une crête étroite entre néant et espoir.



LES TENDANCEURS : Et si on allait moins au supermarché !

Avec Mélanie Guisset de Melting.green, on vous parle des alternatives au supermarché.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première