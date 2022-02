Tendances Première : Microfinance : les micro-crédits peuvent-ils booster le tissu entrepreneurial ? sur Auvio

LES TRIBUS : Littérature Jeunesse avec Déborah Danblon : « De l'histoire au roman »

De l'histoire au roman, c'est le thème proposé par Déborah Danblon pour sa sélection de livres :

Brigitte Kernel - Charlie Chaplin L'enfant du cinéma - Éditions Flammarion jeunesse

Jean-Laurent Del Socorro - Une pour toutes - Éditions École des Loisirs

Molière commenté par Astrid Chauvineau et illustré par Bérengère Delaporte - Le bourgeois gentilhomme - Éditions Flammarion jeunesse Comédie française.

LE DOSSIER : Microfinance : les micro-crédits peuvent-ils booster le tissu entrepreneurial ?

La microfinance en Belgique est un accélérateur d'emploi au service de l'entrepreneuriat populaire. 70% des entrepreneurs accompagnés par microStart sont toujours en activité après 2 ans, c'est ce qui ressort de la dernière étude commandé par l'organisme. L'occasion pour nous de revenir sur la microfinance. Une alternative aux difficultés de la crise économique ? Qui peut en bénéficier ? Comment ? Quel impact la microfinance peut-elle avoir en Europe ?

On en parle avec David Taquin, Chief Development chez microStart et Caroline Tsilikounas, Général manager du Réseau Européen de la Microfinance. Avec aussi Ons Bouslama, créatrice de la boutique d'artisanat équitable tunisien Medina Fair Lab.

En savoir plus sur MedinaFairLab, la box cadeau artisanale

Prêt et conseils pour votre petite entreprise - microStart

Réseau européen de microfinance | La voix de la microfinance européenne (european-microfinance.org)



LES TENDANCEURS : Quoi de neuf dans le monde des cryptomonnaies ?

Fanny Carbonnel nous invite à un tour d'horizon des news dans le monde des cryptomonnaies.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première