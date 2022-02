Tendances Première : Choisir son école, quels changements ? Avec Le Ligueur, un dossier spécial inscriptions scolaires sur Auvio

LES TRIBUS

Bas les Masques est une association qui, depuis septembre 2000, s'est donné pour mission, d'épanouir les enfants et les jeunes au travers des arts de la scène. Après deux ans d'annulation, les nombreux jeunes de l'association Bas les Masques remontent enfin sur scène pour présenter leur concert caritatif annuel ! Présentation avec Directeur Général, Philippe Van Laethem.

https://www.baslesmasques.be/



LE DOSSIER

Choisir son école, quels changements ? Avec Le Ligueur, un dossier spécial inscriptions scolaires

Que ce soit pour un passage en primaire, en secondaire ou dans le supérieur, cette période des inscriptions est particulière pour les parents et leurs enfants en âge de changer d'établissement. Et remplir ce dossier demande réflexion, d'autant que certaines règles ont changé cette année. Devant l'incertitude d'obtenir l'école de son choix, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Yves Marie Vilain et Romain Brindeau, journalistes au Ligueur vont relever le défi de vous expliquer tout et de répondre à toutes vos questions !

https://www.leligueur.be



TENDANCEURS

A moins d'avoir passé les deux derniers mois dans la station polaire Princesse Élisabeth en Antarctique, impossible d'être passé à côté de ce film tant il a suscité l'engouement et des réactions : Don't Look Up. Décryptage avec Julien Gilles.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première