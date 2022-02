Tendances Première : Préparer sa succession sur Auvio

LES TRIBUS

Il sera question de Jeux Olympiques d'hiver et de droits de l'Homme dans les infos constructives de WOW! News, avec Alastair McDonald, journaliste reporter, rédacteur en chef.



LE DOSSIER

Préparer sa succession

Si les droits de succession restent très élevés en Belgique, il y a moyen de les réduire. Mais cela demande un peu de préparation.

Et comme les droits de succession sont régionalisés depuis 2001, il y a des différences en la matière ainsi que pour les donations. C'est pourquoi, nous avons conviés nos 3 notaires autour de la table : Valérie Masson (Wallonie), Marien Antoinette Léonard (Flandre) et Marc Van Beneden (Bruxelles).



TENDANCEURS

Avec Rachel Dipinto de Rachel Essentiel (https://www.facebook.com/Rachelessentielle) on se réchauffe à l'huile essentiel de cannelle.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première