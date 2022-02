Tendances Première : Etudier à l'étranger, une option ? sur Auvio

LES TRIBUS

"la grossesse, un moment particulier : physiologie et épigénétique", avec Aline Schoentjes, sage-femme chez Amala Naissance



LE DOSSIER

Etudier à l'étranger, une option ?

Passer quelques mois dans une école secondaire à l'étranger, refaire une seconde rhéto dans un pays européen, faire ses études supérieures dans une langue étrangère, passer une année ou un quadrimestre dans une université ailleurs, toutes ces options sont devenues presque un rite de passage pour de nombreux étudiants belges. Le programme Erasmus de l'UE fête d'ailleurs cette année son 35ème anniversaire avec plus de 10 millions de participants ! Evidemment, la pandémie a provoqué depuis deux ans, un sacré coup d'arrêt dans ces séjours ! Mais, heureusement la situation se normalise et il est temps pour les jeunes qui sont tentés par cette aventure de s'informer sur toutes les options possibles.... On en parle avec Pierre Targnion, porte-parole du Réseau Infor-Jeunes, Marie Rolet, informatrice jeunesse pour le Centre Infor-Jeunes d'Ath, Gaëlle Hardy membre du CA d'AFS, Laurence Hermand, directrice du Bureau International Jeunesse, et aussi notre témoin, Margo Deconinck



LES TENDANCEURS

Laurent Munster zythologue de ¿Mi-orge, mi-houblon" près d'Arlon, décrypte les tendances 2022.

