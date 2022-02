Tendances Première : Le grand marché des invendus sur Auvio

LES TRIBUS

Quel impact aura le covid en 2022 sur le nombre d'entreprise en difficulté ou en faillite ?

Le nombre de faillites enregistrées en 2021 est le plus bas depuis 2000. Comment expliquer cette situation, on parle que le nombre d'entreprises en difficultés pourrait exploser cette année. Des solutions existent aujourd'hui pour permettre de transformer une situation difficile en opportunité de relance : procédure de recouvrement judicaire, médiation, relance après la case faillite, reprise... Analyse avec Pierre-Yves de Harven, Président de la Chambre des entreprises en difficulté au Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles et Jean-Olivier Collinet de ReloadYourself.



Le grand marché des invendus (Imagine Demain Le Monde n°148)

L'aide alimentaire concernerait 600 000 personnes en Belgique. La crise du Covid n'a fait que renforcer leur nombre, mais les a aussi rendues visibles, obligées de faire la file dans la rue. Derrière les comptoirs des associations, ce sont des milliers de bénévoles ou salariés des services sociaux qui se démènent chaque jour pour récolter toujours plus de vivres - pour beaucoup des invendus de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution ou de petits commerces. Un système qui tourne à plein régime.

On décrypte ce système avec Laure de Hesselle, journaliste, Brigitte Grisar de la fédération des services sociaux et Dominique Watteyne, du frigo solidaire Les Cagettes.



Il était une fois...une femme...plus qu'une femme...Une guerrière, une combattante. Cette warrior s'appelle Sara Rezki. Le cancer se réinvite hélas régulièrement dans sa vie depuis sa jeunesse. Plusieurs fois, son monde s'est effondré. Et un jour, Benoît Hamblenne, ancien grand boxeur Schaerbeekois lui conseille d'essayer la boxe. Elle n'y croit pas trop jusqu'au jour où il décède brutalement. En hommage à lui, elle décide de se lancer et la boxe va littéralement lui sauver la vie. Ann Vandenplas vient nous faire le portrait de Sara Rezki et nous parler de son asbl "Fightxlife" qui fait un crowdfunding ces 3 et 4 Février pour financer entre autres les cours de boxe destinés aux personnes atteintes du cancer

