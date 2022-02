Tendances Première : Alcool, ce qu'on ne vous a jamais dit sur Auvio

LES TRIBUS

Le harcèlement nous concerne tous car il s'agit de nos femmes, nos soeurs, nos mères, nos copines, nos amies, nos cousines, nos tantes ... Le but de "Poésie Masculine" est de modifier les comportements, rééduquer les hommes, déconditionner les femmes et d'aider les témoins. Une expérience qui a besoin de vous. On en parle avec Nathalie Erin et Frédéric Durieu



LE DOSSIER

Alcool, ce qu'on ne vous a jamais dit (ed. Mardaga) - la Tournée Minérale

Ca y est ! la tournée minérale est lancée... L'addiction à l'alcool est l'un des problèmes de santé mentale les plus répandus aujourd'hui. Pourtant, elle reste l'un de ceux qui sont les moins bien pris en charge : seuls 15 % des personnes alcoolodépendantes sont diagnostiquées et, parmi celles-ci, seule une sur deux est traitée. Comment expliquer ce phénomène ? Comment y remédier ? Et comment savoir si l'on est concerné ? Thomas Orban et Vincent Liévin proposent une vision neuve et inédite de la prise en charge des personnes confrontées à des problèmes d'alcool. Se basant sur les dernières recherches scientifiques et de nombreuses situations concrètes, ils invitent chacun à une prise de conscience de sa propre consommation, détaillent les signes avant-coureurs de l'alcoolo-dépendance et exposent les risques qui y sont liés. Thomas Orban, médecin généraliste et alcoologue, Vincent Liévin, journaliste spécialiste des questions de santé et Martin De Duve, directeur de Univers Santé pour la Tournée minérale seront nos invités.



TENDANCEURS

Chrystelle Charlier (www.imparfaites.be) se pose la question de savoir ce que sont devenus Hélène et les garçons ?

