Tendances Première : Une finance solidaire et à impact positif sur Auvio

LES TRIBUS

Lirim Tasdélèn, Psychopédagogue créatif et artiste bienveillant, est allé voir le spectacle "Elle et mon genre" qui aborde les thèmes de l'égalité homme-femme via le regard masculin de son auteur et interprète Alberto Garcia Sanchez. Jusqu'au 11.02.22 aux Riches Claires à Bruxelles.

https://lesrichesclaires.be/portfolio-item/elle-et-mon-genre-2/



LE DOSSIER

Une finance solidaire et à impact positif

Il est aujourd'hui de plus en plus facile d'investir en combinant rentabilité financière et impact social et/ou environnemental. Si la finance durable est aujourd'hui un secteur reconnu et en forte croissance, il recouvre des outils et des moyens d'actions bien différents. Finance à impact, solidaire, responsable, verte... quelle réalité derrière ces termes ? On en parle avec Bernard Bayot ¿Financité-NewB¿, François De Borchgrave, Co-fondateur de « Kois » et Alain Boribon, créateur de Citizenfund.



TENDANCEURS

Eric Mazuy (www.askmewine.eu) nous propose de découvrir les Pouilles et leurs vins.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première