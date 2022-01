Tendances Première : "ReSisters" chez Tana éditions - une histoire d'écoféminisme sur Auvio

LES TRIBUS : Des news sympas à destination des ados ! avec Alastair McDonald

LE DOSSIER : "ReSisters" chez Tana éditions - une histoire d'écoféminisme

Dans un monde dystopique et proche du nôtre, la surexploitation des ressources naturelles mène à l'augmentation des inégalités, de la pollution et des pandémies. Mais un autre modèle basé sur la sororité apparaît, inspiré de l'écoféminisme. C'est le fond du roman graphique "ReSisters" (Éditions Tana) de la philosophe Jeanne Burgart-Goutal, illustré par Aurore Chapon. Comment dépasser toutes les formes de domination entre les humains, entre les pays et entre les espèces ?

ReSisters, c'est une fiction philosophique illustrée qui mêle narration et apports théoriques pour présenter la richesse du mouvement écoféministe.

Jeanne Burgart Goutal est professeure agrégée de philosophie, elle sera notre invitée.



LES TENDANCEURS : Quand la pub se préoccupe de la neutralité carbone

Aurélie Russanowska, de BBDO, toujours à l'affût des tendances marketing, nous parlera de La neutralité carbone, nouvelle préoccupation des publicitaires.

