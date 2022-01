Tendances Première : ASKIP, réponses à la santé mentale des jeunes sur Auvio

LES TRIBUS

Quand devient-on adulte ?

L'âge adulte, ça commence quand ? A la majorité ? Aux études supérieures ? Au premier emploi ? Au mariage ? Au départ de chez les parents ? Qu'est-ce qui fait qu'on devient, ou pas, adulte ? Bref, tout un tas de choses qui ¿font¿ très adulte et que l'on a plus ou moins hâte d'accomplir, mais est-ce suffisant pour se sentir dans la peau d'une ¿grande personne¿ ? En réalité, le passage à l'âge adulte n'est pas une étape précise. Alors, y a-t-il autant de manières de devenir adulte qu'il y a de personnes ? Explication avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



LE DOSSIER

ASKIP, réponses à la santé mentale des jeunes

Chaque année, l'Institut d'enquêtes Solidaris étudie l'état de bien-être de la population au travers du « Baromètre Bien-être et Confiance ». Les chiffres du baromètre reflètent une situation assez inquiétante chez les 18 - 24 ans : Près de 1 jeune sur 2 est en état de stress élevé et près de 3 jeunes sur 10 souffrent de dépression (modérée à sévère), ressentent de la solitude (souvent ou très souvent) et ont déjà été confrontés à des problèmes de violence. Dans ce cadre, ASKIP, c'est un rendez-vous santé pour questionner en toute liberté ! Déprime et dépression, même combat ? Peut-on parler de jeunesse sacrifiée dans le contexte de la crise sanitaire ? Les jeunes ont-ils mauvaise presse ? Être jeune, c'était vraiment mieux avant ? Florence Ringlet, Psychologue et directrice Thérapeutique d'un centre de prévention suicide, François Perl, directeur du pôle acteur social et citoyen chez Solidaris, Éléonore Naomé, Chargée de communication, Latitude Jeunes asbl et Guillaume Vilain, Fondateur de Kiligi.



TENDANCEURS

" De Raymond Devos à Alex Vizorek, des Inconnus à Blanche Gardin : Comment l'humour a évolué ces dernières années ? On a tous besoin de rire en ce moment. Qui ne s'est pas déjà passé un sketch ou une vidéo humoristique avant d'aller dormir pour se détendre ? Mais est-ce qu'on rit des mêmes choses qu'avant ? Qu'est-ce qui a changé au fond? Est-ce qu'il y'a des modes dans l'humour ? Ann Vandenplas s'est entretenue avec Julie Lahure, ancienne chargée de production dans la boîte des frères Taloches et aujourd'hui organisatrice du festival "Namur Is a Joke".

