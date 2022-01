Tendances Première : Vers un numérique responsable sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Pierre Schepens, psychiatre, directeur général médical de Silva Médical, le point sur l'augmentation des addictions et des tentatives de suicides particulièrement chez les jeunes.



LE DOSSIER

Un numérique Responsable, est-ce possible ?

Désormais, on entend de plus en plus parler de numérique durable. Désormais, vous entendrez aussi beaucoup parler de sobriété numérique et de numérique responsable. Est-ce que tous ces termes veulent dire la même chose ? Pas forcément. Mais leur point commun est en tous les cas celui de nous amener à réfléchir à nos usages numériques. Pas toujours facile dans une période de télétravail, d'école à distance, de dématérialisation ; mais possible. Comment ? On en parle avec Olivier Vergeynst, Directeur de l'Institut Belge du Numérique Responsable et Vincent Courboulay, maître de conférences en informatique à La Rochelle Université, directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable, et auteur de « Vers un numérique responsable » (Actes Sud)

www.isit-be.org



TENDANCEURS

Chrystelle Charlier, notre influenceuse www.imparfaites.be nous raconte la vie quotidienne d'une angoissée chronique.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première