Tendances Première : Du répit pour parents d'enfants avec un handicap sur Auvio

LES TRIBUS

Quelques bons conseils lecture de Déborah Danblon :

- Susie Morgenstern illustré par Serge Bloch - Maître Joker - Éditions École des Loisirs

- Rachel Hausfater Illustré par Caroline Ayrault - Coco la clown de la classe - Éditions Casterman



LE DOSSIER

Du répit pour parents d'enfants avec un handicap

Pour les parents d'enfants avec un handicap, l'organisation de la vie quotidienne peut s'avérer particulièrement éprouvante. Pour ne pas craquer, ils doivent pouvoir souffler de temps en temps. Alertée par l'épuisement de ces parents et la situation d'isolement social dans laquelle ils se retrouvent, la Fondation Roi Baudouin a décidé de dresser un état des lieux de l'offre de répit en Belgique et a interrogé des parents sur leur expérience de l'offre existante, les lacunes qu'ils constatent et les opportunités qu'ils voient. Début 2022, la Fondation lance également un appel à projets visant à encourager la création de nouvelles solutions de répit pour les parents d'enfants avec un handicap en Belgique. On en parle avec Yves Dario, coordinateur de projets à la Fondation Roi Baudouin, Anne-Catherine Dubois, chercheuse à l'UCLouvain, qui a réalisé un doctorat sur le répit et Catherine Ray, maman d'un enfant avec un handicap.

https://www.kbs-frb.be/fr/solutions-de-repit-pour-les-parents-denfants-avec-un-handicap-en-wallonie-et-bruxelles



TENDANCEURS

Quand le monde de la bière et celui du bien-être se rencontrent, c'est Laurent Munster zythologue de ¿Mi-orge, mi-houblon" près d'Arlon qui nous en parle. https://miorgemihoublon.be/

