Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Merci ou gratitude... Pas toujours évident de partager ce sentiment de reconnaissance. Psychopédagogue créatif, artiste bienveillant, coach de vie curieux, Lirim Tasdelen nous en dit plus.



LE DOSSIER

Les Désordres du cerveau émotionnel (Odile Jacob)

Le mal-être et les troubles mentaux peuvent affecter chacun d'entre nous. Ils s'accompagnent presque toujours de troubles émotionnels. Le cerveau joue un rôle déterminant dans ces phénomènes. En le connaissant mieux, on sait mieux reconnaître et traiter ces désordres. Dans ce livre, Bruno Millet-Ilharreguy montre comment le progrès accéléré des neurosciences a bouleversé notre connaissance du fonctionnement psychique et des fonctions émotionnelles du cerveau. En s'appuyant sur de nombreux cas cliniques, il passe en revue les méthodes de prévention et les outils thérapeutiques existants - lutte contre le stress et les addictions, psychothérapies, psychotropes, etc. -, et en rappelle les succès. Il présente également de nouveaux traitements innovants. Une révolution thérapeutique en perspective?? Un message d'espoir pour lutter contre la souffrance mentale, et en particulier contre le fléau si répandu de la dépression.



TENDANCEURS

On s'intéresse à l'huile essentielle de citron avec Rachel Dipinto, notre spécialiste slow cosmétique (www.rachelessentielle.be)

