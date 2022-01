Tendances Première : « Et pourtant, ça roule ! », un livre témoignage sur le handicap physique sur Auvio

LES TRIBUS

Prezens, la 1ère appli de rencontre avec soi-même !

Cela fait des années qu'Ilios Kotsou, co-fondateur d'Emergences, rêvait de lancer une application afin de rendre la pratique de la méditation réellement accessible à toutes et tous. Après trois ans de travail, dont deux années particulières pendant lesquelles Emergences a contribué à sa manière à soutenir la communauté à travers des méditations gratuites quotidiennes sur Facebook, ce rêve se réalise aujourd'hui avec l'application Prezens.

Avec Caroline Lesire co-fondatrice d'Emergences.



LE DOSSIER

« Et pourtant, ça roule ! », un livre témoignage sur le handicap physique.

Dix ans jour pour jour après l'accident de ski qui l'a rendu tétraplégique, Romain Guérineau, alias Roro le costaud, publie "Et pourtant... ça roule !". Un premier livre, à son image, positif et drôle, qui vise à dégommer les idées reçues sur le handicap. Ce livre est l'occasion de revenir sur les avancées dans l'accompagnement privé et professionnel des personnes qui souffrent d'un handicap physique.

Avec l'auteur du livre Romain Guérineau et Marie-Laure Jonet, Fondatrice et Directrice de l'asbl DiversiCom.



#MOT2022

#Métavers

Chaque jour de cette semaine, nous nous arrêtons sur un mot qui fera l'actualité en 2022. Place aujourd'hui à #Métavers. Les métavers seront des mondes virtuels dans lesquels les individus, les entreprises, les organisations, les universités et les pouvoirs publics pourront interagir via des avatars.

Avec Olivier Servais, anthropologue, doyen de la faculté sciences économiques, politiques et sociales à l'UCLouvain.

