Tendances Première : La révolution de l'ARN messager sur Auvio

LES TRIBUS

Altération de l'équilibre, tétraplégie temporaire... la dangereuse consommation de gaz hilarant chez les jeunes

Une quantité record de sept tonnes de protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant, d'une valeur marchande de 2,75 millions d'euros, a été saisie en décembre dernier en Seine-et-Marne, en France. L'usage détourné du protoxyde d'azote est un phénomène identifié depuis plusieurs années auprès des jeunes et notamment dans le milieu festif.

Avec Pierre Schepens, chef du service de psychiatrie de la clinique St Pierre.



LE DOSSIER

La révolution de l'ARN messager

L'ARN messager a été découvert au tout début des années 1960 par François Jacob, Jacques Monod et Sydney Brenner. Il a valu aux deux premiers le prix Nobel. Au cours de l'année 2020, alors que l'humanité tout entière était menacée par le Covid-19, on a découvert et mis au point, en à peine dix mois, une série de vaccins utilisant précisément cet ARN messager et offrant l'espoir de sortir de cette pandémie. Quel regard porter aujourd'hui sur cette technologie ? Quels sont les espoirs thérapeutiques en-dehors du Covid ?

Avec Fabrice Delaye, auteur du livre "La révolution de l'ARN messager. Vaccins et nouvelles thérapies" et Sophie Lucas, immunologue et présidente de l'Institut de Duve de l'UCLouvain.



#MOT2022

#Fastgood

Chaque jour de cette semaine, nous nous arrêtons sur un mot qui fera l'actualité en 2022. Place aujourd'hui à l'alimentation et à la tendance "Fast good". Le fast good remplace le fast food. Les restaurants rapides traditionnels n'ont plus la côte, trop associés à l'image d'une santé dégradée, d'une alimentation déséquilibrée. Les scandales alimentaires et la prévention contre le surpoids influencent les consommateurs, qui souhaitent désormais manger plus sainement.

Avec Emilie De Coster, coach en alimentation, fondatrice de "Happy nutri coah".

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première