Tendances Première : LES TRIBUS Au chevet de la barrière de corail aux Maldives François Mazure, dans le cadre de son émission RTBF "Un monde à part", nous emmène aux Maldives à la découverte d'un projet vertigineux. Confrontées à la montée des eaux et à la destruction de sa sur Auvio

LES TRIBUS

Au chevet de la barrière de corail aux Maldives

François Mazure, dans le cadre de son émission RTBF "Un monde à part", nous emmène aux Maldives à la découverte d'un projet vertigineux. Confrontées à la montée des eaux et à la destruction de sa barrière de corail par le réchauffement climatique, ces îles paradisiaques doivent rivaliser de créativité et d'innovation pour ne pas disparaître. Ce projet de réimplantation de corail est mené par les Maldiviens qui sont les premiers menacés par la montée des eaux puisqu'ils sont sous le niveau de la mer.

LE DOSSIER

Quand la culture se met au vert !

Une petite innovation "made in Belgium" s'est invitée au tournage de la comédie musicale "Annette", qui a décroché le prix de la mise en scène au dernier Festival de Cannes. Le projet "ThegreenShot" a permis de mesurer l'empreinte carbone du film. Parce que le monde de la culture n'échappe pas à ce grand défi du changement climatique ! De plus en plus de projets sont menés pour diminuer l'impact environnemental des films, des créations théâtrales, des expositions et autre événement culturel.

Avec Max Hermans, le concepteur du projet ThegreenShot, Sophie Cornet, Responsable durabilité au Théâtre de la Monnaie et Stéphanie Leempoels du programme Europe Créative.

#MOT2022

#Shein, l'ultra fast fashion

Toute cette semaine, nous nous arrêtons sur quelques mots qui vont continuer à faire l'actualité en 2022. Prisée par les moins de 20 ans, la plateforme Shein fait office d'intermédiaire entre les usines de prêt-à-porter chinoises et les adolescents occidentaux. Une marque qui fait donc un carton chez les millenials et sur des applications qui leur sont destinées comme TikTok. Cette marque chinoise qui propose des vêtements à très bas prix, a envahi les réseaux sociaux de publicités. Non sans poser un certain nombre de questions.

Avec Zoé Dubois Chargée de plaidoyer pour AchAct.

Casting et équipe Animateur Fabrice LAMBERT Émission Tendances Première