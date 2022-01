Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Refaire un petit coin de monde

Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais ma tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse, Pascale Seys, Docteur en philosophie, conférencière, journaliste et chroniqueuse à la RTBF. Dans Refaire un petit coin de monde (Editions Racine), la philosophe aborde avec beaucoup d'esprit et d'humour, la complexité du monde au travers de questions qui nous concernent au quotidien : l'amour, la liberté, la reconnaissance sociale ou la mort.



Jung, un voyage vers soi, avec Frédéric Lenoir

Inconscient collectif, synchronicité, archétypes, complexes, si nous connaissons tous ces concepts, savons-nous qu'ils ont été créés par le médecin suisse, fondateur de la psychologie analytique, Carl Gustav Jung ? Jung est, avec Spinoza, l'un des auteurs qui ont le plus marqué le philosophe, sociologue et auteur Frédéric Lenoir, jusqu'à un impact décisif sur sa vision du monde et de lui-même. Dans Jung, un voyage vers soi (Albin Michel), Frédéric Lenoir, a voulu rendre accessible à un large public la pensée visionnaire de ce pionnier de développement personnel. En démontrant notamment combien l'être humain a besoin de sens pour s'épanouir profondément. Frédéric Lenoir est au micro de Fabrice Lambert.



#Mot 2022

Une nouvelle séquence qui s'établit dans Tendances Première le temps d'une semaine, la première de janvier 2022, dans un esprit « rétrospective anticipative ». L'occasion de se pencher sur la définition de mots, de nouveaux mots, de « néo-mots », ceux que nous avons commencé à entendre en 2021 et qui seront plus présents encore dans notre vocabulaire en 2022.

Aujourd'hui : #Tech féminin, avec Safia Kessas, journaliste à la RTBF, créatrice des Grenades, autrice et réalisatrice de documentaires et films dont le récent Casser les codes qui raconte le parcours de femmes qui se frayent un chemin dans le monde de la technologie.

