Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

La minute sauvage, une série de mini-documentaires sur la faune sauvage en ville.

Chevreuils, couleuvres, renards, chouettes, écureuils, ... difficile de se dire qu'on peut croiser toutes ces espèces sauvages en pleine capitale, et pourtant ! Thomas Jean, photographe et vidéaste, s'est donné pour mission de mettre en valeur ces animaux avec son projet La Minute Sauvage, qu'il partage sur les réseaux sociaux. A travers une série de mini-documentaires, nous découvrons toute une partie discrète de la biodiversité bruxelloise. Beau et étonnant. Thomas Jean est également l'auteur de "Coexistence", son livre produit en Belgique auprès d'un imprimeur écolabellisé.

https://www.facebook.com/laminutesauvage

https://www.laminutesauvage.be/

https://www.youtube.com/channel/UCgfhAkR1fcMDQG-5zWOjVgQ



LE DOSSIER

L'Incroyable Histoire de la Cuisine (Les Arènes BD)

Après le vin, c'est au tour de la cuisine d'apparaître au menu de la collection "L'incroyable histoire" des Arènes BD. De la Préhistoire à nos jours, un tour d'horizon gourmand pour découvrir les grandes étapes de l'évolution des goûts et des pratiques culinaires de l'humanité. De celles des premières civilisations mésopotamienne, égyptienne, chinoise, indienne, méso-américaine aux cuisines grecques et romaines qui ont laissé de riches traces archéologiques et littéraires. On en parle avec Benoist Simmat, co-auteur avec Stéphane Douay, de L'Incroyable Histoire de la Cuisine (Les Arènes BD) et Pierre Leclercq, historien de l'alimentation, membre du Centre de gastronomie historique (Bruxelles) et collaborateur scientifique de l'ULiège.



LE COUP DE POUCE

Javry, du café de qualité, responsable et abordable

Maxence Lacroy nous explique le parcours de la start-up Javry, qu'il a créée en 2015 avec Pierre-Yves Orban : de la vente en ligne de café éthique et éco-responsable pour bureaux et particuliers. Un parcours à succès, mais pas simple, à continuellement se réinventer, en gardant l'esprit de base : un café de qualité, responsable et abordable.

https://javry.com/

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première