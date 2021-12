Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Dis, c'est quoi ? Le genre

Comment se définit-on comme homme ou femme ? Quelle est la différence entre sexe et genre ? Que signifie être non-binaire, fluide ou trans ? Dans son livre Dis, c'est quoi ? Le genre (Renaissance du livre), Sarah Sepulchre, Professeur À l'UCLouvain, nous explique ces questions de représentations homme-femme.



La tendance est aux légumes, c'est bien confirmé !

Potagers privés, collectifs, consommation locale, paniers de la ferme, micro pousses, légumes crus, cuits, fermentés, en conserve, la tendance est clairement aux légumes ! Décryptage avec Aline Gérard, créatrice culinaire, et Grégoire Gillard, chef du restaurant Barge, sa philosophie ? On essaye de dégager une identité qui est juste le reflet de nos valeurs : le respect de la nature, le respect des artisans avec lesquels on travaille, les producteurs. De quoi aussi donner l'eau à la bouche à tous les gastronomes, qu'ils soient végétariens ou non.

Cuisines de quartier

Depuis fin 2019, l'ASBL Cuisines de quartier permet à des groupes de citoyens d'accéder à des espaces équipés pour préparer, collectivement, les repas du quotidien. Se retrouver pour cuisiner, ensemble : c'est le projet. En mutualisant les idées, le lieu et surtout l'envie de préparer soi-même de bonnes choses à manger. On en parle avec Fanny Campion.

