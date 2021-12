Tendances Première : sur Auvio

LES TRIBUS

Comment pratiquer le vélo au quotidien en hiver ?

Alors que les cyclistes n'ont jamais été aussi nombreux, l'arrivée de l'hiver avec la baisse des températures, le verglas et les premières neiges pourrait en refroidir plus d'un. Pourtant, il est possible de continuer à rouler à vélo l'hiver dans des conditions sûres, en suivant les quelques recommandations de Jean-Philippe Beckers, responsable de l'atelier technique vélo de l'asbl Les Ateliers de la rue Voot. L'occasion également de faire un focus sur leurs initiatives solidaires en matière de vélo.

https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_comment-rouler-a-velo-en-hiver-en-toute-securite?id=10900195

https://voot.be/a-propos/



LE DOSSIER

Quelles attitudes adopter face aux complexes les plus fréquents chez l'enfant et l'adolescent ?

Mon fils est timide, ma fille est complexée par son acné, Il ou elle n'a pas réussi à dépasser son complexe d'œdipe, elle fait des régimes tout le temps, il n'a pas confiance en lui, ... Les auteurs de « L'enfant et ses complexes » (Editions Mardaga), tentent d'analyser les divers mécanismes que recouvrent ces expressions et jugements « psychologiques ». Ils s'intéressent également aux attitudes et aux comportements que l'on adopte face à ces fameux « complexes », et tout particulièrement aux réactions des parents. En se basant sur des témoignages réels issus de leur pratique, Jean-Marie Besse, Professeur honoraire des Universités à Lyon, spécialisé en psychologie du développement et Marc Ferrero, psychologue clinicien, décortiquent les complexes les plus fréquents chez l'enfant et l'adolescent.



LES COUPS DE POUCE

Création d'un lieu pour accueillir les mineurs étrangers non accompagnés

HOMENA = HOME pour maison et MENA pour mineur.es étranger.es non accompagné.es. Homena asbl, c'est offrir un premier logement au loyer adapté et abordable à des jeunes puis à leur famille, notamment lors du regroupement familial, pour leur permettre de prendre leur envol et leur autonomie en Belgique. L'asbl vise ainsi à lutter contre les inégalités, à favoriser les liens sociaux entre communautés et à aider les locataires à se débrouiller seul.es dans leur logement et dans leur environnement de vie. On en parle avec Paule-Rita Maltier.

https://homena.net/

https://www.facebook.com/asblhomena/

