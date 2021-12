Tendances Première : Être zen, ça s'apprend?(Ed. Du Rocher) sur Auvio

LES TRIBUS?

Quand le chien soigne l'humain

Adeline Vaillant est psychologue dans un hôpital pour enfants, service de pédopsychiatrie. Elle cherche à guérir Jérémy, un patient autiste, de sa peur des chiens. Elle a découvert la phobie de Jérémy au poney-club où elle l'emmène toutes les semaines. Les parents de l'enfant lui ont alors raconté l'enfer des promenades en ville avec lui. La psychologue choisit de présenter Jérémy à Totem, son golden retriever, au cours d'une promenade en forêt. La rencontre très positive décide la psychologue à s'engager et à se former à la médiation animale pour faire rentrer officiellement un chien à l'hôpital... Adeline Vaillant nous présente son livre « Le chien qui soignait les enfants, chronique d'une cynothérapeute ».



Être zen, ça s'apprend (Ed. Du Rocher)

Parce que nous sommes tous stressés ! Et la pandémie n'a rien amélioré... Plus qu'un livre, c'est un programme concret, une véritable auto-thérapie que vous tenez entre les mains. En deux mois de travail, vous apprendrez à votre cerveau à se reconditionner pour trouver le chemin du calme grâce à l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation et plusieurs autres méthodes de relaxation ultra-simples. Une solution efficace pour arrêter de penser et faire face aux angoisses, aux attaques de panique, aux aux phobies et même à la déprime, car le stress est lié à presque tous les problèmes psychologiques qui peuvent nous toucher. Benjamin Lubszynski est praticien en psychothérapies brèves, hypnothérapeute, coach, et surtout connu pour sa chaîne YouTube. Il nous parle de son ouvrage «?Être zen, ça s'apprend?» (Ed. Du Rocher).



Smart2Circle

Stéphanie Fellen, ingénieure de gestion, est la fondatrice de Smart2Circle, un cabinet de conseil en stratégie durable et économie circulaire. Sa mission : accompagner, guider et conseiller des entreprises désireuses de mettre en place ou d'approfondir leur stratégie durable.

