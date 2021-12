Tendances Première : Les podcasts sur Auvio

LES TRIBUS

« Fiat Lux », que la lumière soit. Avec Jean Van Hemelrijck, psychologue et psychothérapeute de couple



Le marché des podcasts à l'international a littéralement explosé ces dernières années avec une progression très marquée en 2020. On parle de plus de 900.000 podcasts (la moitié en anglais) créés en 2020, le triple de 2019 ! Ça représente 2 podcasts démarrés chaque minute tout au long de l'année. Selon le dernier rapport « Audio Observer » de la régie publicitaire IP, les podcasts représentent en 2021, 7 % du « temps d'audio » en Belgique. Mais la Belgique francophone semble encore un peu à la traine en matière de production. Pourtant, les investissements augmentent, les contenus s'améliorent, la base de talents s'agrandit et les auditeurs en redemandent...

Coup d'œil sur un marché en croissance et des produits de qualité avec Joan Roels, Managing Director, We Tell Stories, Caroline Previnaire (LVDT.studio) et ...



Avec notre créatrice culinaire Aline Gérard (www.latabledaline.be) on découvre le livre « Légumes » (Ed. Phaidon) de Jeremy Fox, pour un Noël chic et végétarien.

