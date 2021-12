Tendances Première : Encyclopédie du chat soigneur sur Auvio

LES TRIBUS

Option B, la campagne de soutien au commerce bruxellois est de retour, la hotte débordant de bons plans pour l'arrivée des fêtes. La Ville de Bruxelles vous invite à redécouvrir ses rues en habit hivernal et à faire votre shopping de fêtes de fin d'année autrement avec son nouveau parcours ¿Second life¿. On en parle avec Bernard Gavilan.

LE DOSSIER

Encyclopédie du chat soigneur (Ed. Flammarion)

Les chats ont toujours intrigué l'homme. Tour à tour déifiés, bannis, ingérés (sic) pour les pouvoirs qu'ils procureraient, domestiqués, ils accompagnent, prédisent, calment ou sont pris pour modèle. Ronronthérapie, Feng-shui, yoga du chat... Cette encyclopédie du chat soigneur répertorie toutes les pratiques de bien-être et de développement personnel que nous procurent le chat. Un livre inspirant pour vivre mieux de Véronique Aïache, journaliste, spécialisée dans le bien-être.



TENDANCEURS

Et si vous commenciez l'écriture d'un journal intime en 2022?

Ann Vandenplas voulait terminer l'année sur un conseil, quelque chose de simple qui puisse apporter bien-être et ressourcement aux auditeurs. Et si cela prenait la forme toute simple d'un cahier vierge et d'un stylo ? L'occasion de se rappeler tous les bienfaits de ce temps pris régulièrement pour soi face à une feuille de papier pour se raconter, se soulager, laisser une trace de vos aventures. L'écriture et ses pouvoirs magiques. Ann parlera aussi de l'histoire de NILAY INMELER, auteur du bouquin : "T'as un bug, appuie sur reset". Pour elle, l'écriture de son histoire a changé son existence. Elle donne d'ailleurs des ateliers pour aider à rédiger votre récit de vie.

