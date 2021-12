Tendances Première : Le Grand traité du jardin punk sur Auvio

LES TRIBUS : Le GHB ou la « drogue du viol »

Pierre Schepens, psychiatre, directeur général médical de Silva Médical nous parlera du GHB.



LE DOSSIER : Le Grand traité du jardin punk (éditions Terre Vivante)

Le livre d'Éric Lenoir est un vrai mode d'emploi pour appliquer la méthode ¿jardin punk¿ - économie de moyens, amélioration de ce qui est en place, écologie et transgression joyeuse - on pourrait aussi le résumer ainsi : comment créer et gérer un jardin quand on est fainéant, rebelle, fauché et écolo !

Tous les milieux ¿punkisables¿ y sont évoqués : zones humides et bassins, pelouses, talus, terrains secs, potager, verger, chemins et sentiers, forêt-jardin, sous-bois, lieux impossibles, sanctuaires de biodiversité, etc. Eh oui, il est possible d'agir dans l'esprit du jardin punk en hiver : Bouturages, organisation, réflexion, repérages, déblaiements font partie des actions possibles, et il y en a d'autres.

On en parle avec Eric Lenoir.



LES TENDANCEURS : Le meilleur des Pubs de Noël 2021 avec Aurélie Russanowska

Aurélie Russanowska de BBDO porte son regard sur les pubs de Noël.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première