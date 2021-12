Tendances Première : Ce qui nous lie avec les paysans... sur Auvio

LES TRIBUS : Et si bébé se présente par le siège ? avec Aline Schoentjes

L'accouchement en siège, avec Aline Schoentjes, sage-femme chez Amala Naissance asbl.



LE DOSSIER : Cultivons-nous - Bien manger avec les paysans d'aujourd'hui (Ed. Les Arènes)

" Fils et petit-fils de paysan, j'ai grandi dans une ferme. Vivant entre ville et campagne aujourd'hui, je veux œuvrer à réconcilier les mondes agricole et urbain autour de cette terre qui m'a tant donné. " Édouard Bergeon est journaliste et réalisateur. L'auteur du film « Au nom de la terre » (avec Guillaume Canet) a lancé l'année dernière une chaîne de télévision consacrée au monde agricole : CultivonsNous.tv.

En écho à cette chaîne, il publie un livre pour raconter les liens humains qui relient la terre à notre assiette quotidienne, pour rencontrer celles et ceux qui nous nourrissent, en texte, en illustration, en photo, en BD et surtout en témoignages : « Réconcilier le monde urbain et le monde agricole passe par des solutions, de la bienveillance... »

Avec aussi Stéfan Jacobs, chef pour le Hors-champs, Ariane Charrière, de la Ferme du Marronnier et Cyrille Guiot, de la Ferme du Tchapia.



LES TENDANCEURS : Le prix du Bictoin avec Fanny Carbonnel

Avec Fanny Carbonnel, on explore le monde des crypto monnaies et on parle des aléas du prix du Bitcoin.

Casting et équipe Animateur Cédric WAUTIER Émission Tendances Première