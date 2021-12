Tendances Première : Au chevet du permafrost sur Auvio

Les Tribus : La sélection de livres pour Noël de Déborah Danblon

Quelques conseils lectures avec Déborah Danblon pour sa sélection de Noël :

- Princesse Sarah, Frances Hodgson Burnet, Illustré par Nathalie Novi, Albin Michel

- Oceanium, Loveday Trinick Illustré par Teagan White, traduit par Emmanuel Gros, Casterman.

- Secret de vampires, Julie Légère et Elsa White, illustré par Laura Pérez, La martinière

- Les mots ont des oreilles, Daniel Pennac, illustré par Florence Cestac, Le Robert



Le Dossier : Au chevet du permafrost

A cause du changement climatique, le permafrost dégèle plus longtemps et plus profondément, libérant ainsi de grandes quantités de gaz à effet de serre. Une équipe de l'UCLouvain achève une mission de 2 mois dans le nord de la Suède. Leur objectif ? Analyser ce phénomène et recueillir des échantillons pour mieux comprendre les conséquences de cette libération de gaz à effet de serre. « Les prédictions indiquent qu'un tiers du permafrost aura disparu d'ici la fin de ce siècle », rappelle Sophie Opfergelt, professeure au Earth and Life Institute de l'UCLouvain, chercheuse FNRS et coordinatrice de la mission. Elle sera notre invitée pour nous expliquer cela et nous rappeler l'importance du permafrost.



Les Tendanceurs : La sélection de bières de Noël de Laurent Munster

Le zythologue Laurent Munster de ¿Mi-orge, mi-houblon" nous propose une dégustation de bières de Noël.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première