Tendances Première : Je suis épuisé.e sur Auvio

Pour ou contre ? Les grands débats de la petite enfance à la lumière des connaissances scientifiques (Dunod Ed.)

« Pour ou contre s'attacher aux enfants ? » ; « Pour ou contre les laisser commencer leur repas par le dessert ?», « Pour ou contre leur parler de vos propres émotions ? », ... L'objectif de ce livre est de quitter les batailles idéologiques qui figent nos pensées depuis de trop nombreuses années pour se recentrer sur le sens de nos pratiques quotidiennes. Héloïse Junier, docteure en psychologie, psychologue en crèche, journaliste scientifique, conférencière, formatrice en psychologie de l'enfant et fondatrice de la communauté Facebook « La psy contre-attaque » est notre invitée.



Je suis épuisé.e (Ed. De Boeck Supérieur)

Anxiété, surmenage, burn-out... ce n'est pas que dans la tête ! L'épuisement est une réalité physiologique, et ce livre donne des clés pour lutter efficacement contre lui. L'auteur, Cathy Assenheim (psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie) nous éclaire et nous aide à comprendre les causes nerveuses et hormonales des symptômes typiques, interpréter les signaux d'alerte physiologiques avant qu'il ne soit trop tard et faire le point sur notre état de résistance grâce à différents questionnaires. Elle nous donne également (et surtout !) un guide pratique pour réagir concrètement lorsque la fatigue s'est installée ou qu'un diagnostic d'épuisement a été posé.

L'auteure du best seller « Mon cerveau est hyper » est notre invitée ce mardi.

Rachel Di Pinto (www.rachelessentielle.be) conseille des boutiques qui vendent des cosmétiques naturels belges et autres accessoires qui peuvent faire plaisir pour les cadeaux de fin d'année.

