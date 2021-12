Tendances Première : Un sextoy pour Noël ? sur Auvio

LES TRIBUS : Le Bébé le plus minuscule du monde de Alia Cardyn (éd. Robert Laffont)

« Le bébé le plus minuscule du monde » est un album lumineux dans lequel Alia Cardyn et Léa Decan questionnent, avec tendresse et humour, ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand un minuscule bébé, si fragile, débarque dans sa vie.





LE DOSSIER : Un sextoy pour Noël ?

Cachés hier à l'abri des regards, les sextoys de dernière génération sont désormais présentés comme de banals outils wellness et vendus au même rayon que les cosmétiques. Ils sont design, promotionnés par des stars (Cara Delevingne, Dakota Johnson, Demi Lovato, Gwyneth Paltrow,...) et parfois même connectés. L'année 2020 a été exceptionnelle en matière de vente : entre mars et juin, pendant les confinements, elles ont bondi de plus de 185 % dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Certains professionnels estiment qu'en 2025 le marché mondial de la ¿sex tech¿ pèsera 30 milliards de dollars. Le sextoy sera-t-il sous le sapin cette année ? On en parle avec Camille Nerac, notre sexologue, Estelle Courtois, du Love- Shop Liégeois « Delicatescence » et Adrienne Mahiels jeune Producteur belge de sexe toy « Arcan11 »





LES TENDANCEURS : « Légumes de Jeremy Fox » (Ed. Phaidon) avec Aline Gérard

Avec notre créatrice culinaire Aline Gérard (www.latabledaline.be), on découvre le livre « Légumes » (Ed. Phaidon) de Jeremy Fox, pour un Noël chic et végétarien.

