Tendances Première : Les lauréats SE'nSE 2021 sur Auvio

LES TRIBUS

Psychopédagogue créatif, artiste bienveillant, coach de vie curieux, Lirim Tasdelen nous aide à répondre à cette question : « Le masque obligatoire à l'école primaire : ami ou ennemi ? »



DOSSIER

Les lauréats SE'nSE 2021

Pour la sixième année consécutive, le jury de sélection SE'nSE (Seed Equity & Sustainable Entrepreneurship) a sélectionné quatre jeunes entreprises à impact environnemental élevé qui se partageront 150.000€ sous forme de prêts subordonnés convertibles. Il s'agit des quatre projets les plus convaincants pour leur impact positif élevé sur l'environnement, leur fonctionnement durable et la solidité de leur projet entrepreneurial. Ces startups sont actives dans des secteurs aussi divers que l'énergie, l'alimentation, le transport maritime et la santé/l'hygiène. Tous sont très jeunes (entre 23 et 28 ans) et très concernés par les enjeux complexes auxquels nous faisons face. Présentation avec Benoît Derenne, Directeur de Fondation pour les générations futurs, Julia Thieffry et Lucas Secades, co-fondateurs de Tulipal, l'un des lauréats et Hans Versmissen ancien lauréat pour Entusia qui poursuit sa route.



TENDANCEURS

Avec Nathalie Masset, notre sommelière du thé, on parle du Festival méditerranéen et de thé à la menthe.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première