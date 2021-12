Tendances Première : La solidarité : aspects juridiques sur Auvio

LES TRIBUS : Le ¿shoshin¿, un concept japonais.

Le ¿shoshin¿, un concept japonais qui nous explique le pouvoir des éternels débutants.

Le bouddhisme zen repose sur un concept crucial : le shoshin ou esprit du débutant. Selon cette idée millénaire, se convaincre que l'on est un novice toute sa vie est le meilleur moyen de progresser. Sur le chemin de la spiritualité, mais aussi dans les arts martiaux ou dans la vie professionnelle... Explication avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.



DOSSIER : La solidarité : aspects juridiques

En cette période de fin d'année, il n'est pas rare que notre esprit de solidarité soit sollicité pour des causes diverses. Par exemple, le 10 décembre, nous allons allumer notre bougie Amnesty International. C'est à cette date que nous célébrerons par ailleurs, la Journée Internationale des Droits de l'Homme.

Autre exemple, l'opération Viva For Life qui démarrera quelques jours plus tard, ou celle de Cap 48 qui s'est clôturée il y a peu, ou encore l'Unicef présente sur tous les fronts pour soutenir les droits des enfants.

Avec la crise que nous vivons, la solidarité revêt même des aspects particuliers.

On en parle avec Renaud Tockert, responsable Cap 48 et Viva For Life, Philippe Henon External Relations Manager pour Unicef Belgique et Yasmine Lamisse, notre chroniqueuse juridique.



TENDANCEURS : de la passion à la professionnalisation

Artistes plasticiens et visuels, de la passion à la professionnalisation

Avec la crise actuelle, certains de nos auditeurs ont peut-être renforcé leur passion pour la peinture ou la photographie. Mais finalement, comment passe-t'on le pas vers la professionnalisation ? Quelles sont les codes et les coulisses pour évoluer dans ce monde ?

Ann vandenplas présente 2 artistes, Kristell in Wonderland et Marin Kasimir, aux parcours radicalement différents et inspirants.

