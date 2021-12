Tendances Première : Les notaires : Usufruit, Droit des biens sur Auvio

LES TRIBUS

Bruno Humbeeck, psychopédagogue à l'UMons, nous explique pourquoi apprend-on mieux à l'école que partout ailleurs ?



DOSSIER - Les notaires : Usufruit, Droit des biens

La réforme du droit des biens est entrée en vigueur le 1er septembre 2021. L'une des nouveautés porte sur le droit d'usufruit et plus précisément sur l'introduction d'un accroissement dit « légal » de l'usufruit.

Pour rappel, l'usufruit est le droit d'usage et de jouissance d'un bien/d'une chose appartenant à autrui qui dispose alors de la nue-propriété. Il s'agit d'un droit temporaire.

Quels sont les changements intervenus ? Quelles conséquences ? A quoi faut-il être attentif ? On en parle avec les notaires, Marc Van Beneden, notaire émérite pour Bruxelles, Valérie Masson, notaire en Wallonie et Marie Antoinette Léonard pour la région flamande.



TENDANCEURS

Chrystelle Charlier (www.imparfaites.be) nous propose quelques idées cadeaux de son cru.

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première