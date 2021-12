Tendances Première : L'agriculture en ville a-t-elle de futurs beaux jours devant elle ? sur Auvio

LES TRIBUS : Nos jeunes vont mal : comment les aider ?

Les Mutualités Libres viennent de consacrer une enquête à la santé mentale des jeunes. Elles ont interrogé près de 1000 jeunes, âgés de 16 à 25 ans début septembre de cette année, soit au début de la quatrième vague. Et le constat est sans appel : plus d'un jeune sur deux (58 pourcents) déclarent rencontrer des difficultés d'ordre mental et psychologique. Pierre Schepens se propose de lever les craintes de nos jeunes pour qu'ils osent enfin pousser la porte d'un psy.... Pour aller mieux !



LE DOSSIER : L'agriculture en ville a-t-elle de futurs beaux jours devant elle ?

L'agriculture urbaine connait un intérêt croissant ces dernières années. Il est de plus en plus évident qu'elle a un rôle à jouer en tant que vecteur de transition écologique mais aussi pour produire une alimentation durable et de proximité pour le plus grand nombre. Selon la FAO (l'organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), 700 millions de citadins dans le monde se nourrissent déjà grâce à l'agriculture urbaine et périurbaine ! Mais, cultiver, récolter, élever des animaux ne se fait pas de la même manière en ville. Parcelles partagées, zones de maraîchages, jardins individuels ou collectifs, fermes verticales, cultures aquaponiques, petits élevages, serres sur les toits... l'agriculture de nos villes peut prendre diverses formes mais avec en toile de fond, la question importante de la pollution dans nos villes et celle spécifique de la qualité de la terre : les sols urbains sont-ils cultivables ? On en parle avec Haïssam Jijakli, fondateur en 2011 du C-RAU (Centre de Recherche en Agriculture Urbaine, Université de Liège Gembloux) et Benoît Pereira, chercheur à l'Earth and Life Institute de l'Université catholique de Louvain.



LES TENDANCEURS :

« Sapin artificiel ou naturel ? Quel est le choix le plus éco-responsable ? » Réponses avec Mélanie Guisset de Melting.green

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première