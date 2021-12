Tendances Première : La paix des sexes - Tristane Banon sur Auvio

LES TRIBUS

Le Prix Clara a été fondé en 2006 par les Éditions Héloïse d'Ormesson en mémoire de Clara, décédée subitement à l'âge de 13 ans des suites d'une malformation cardiaque. Ce concours d'écriture laisse libre cours à l'imagination des jeunes, aucun thème n'est imposé. Chaque année, des centaines d'adolescents de 13 à 18 ans envoient leurs nouvelles dans l'espoir d'être sélectionnés et de pouvoir être publiés. Cette année, qu'Aliénor Vanoutryve, jeune belge de 14 ans, est l'une des lauréates du prix Clara. Elle sera notre invitée en compagnie de l'influenceur bruxellois François Coune (@livraisondemots)



La paix des sexes - Tristane Banon (Ed. de L'Observatoire)

Dans son dernier essai, Tristane Banon dénonce la valorisation d'un statut trop victimaire :

« Quand le statut de victime tend à devenir une valeur ajoutée, un anoblissement que certaines veulent acquérir à tout prix comme on cherche à atteindre un statut social, je pense, au contraire, qu'héroïser la victime plutôt que de vouloir la respecter, c'est tuer la guerrière, assassiner la créatrice, valoriser la soumise, poser un interdit sur le fait que la femme soit l'égale de l'homme. Apprendre à s'unir plutôt qu'à se désunir, avancer dans le même sens, ne fût-ce que par instinct de survie, est notre seule issue face aux combats qu'il nous reste à mener »

Tristane Banon plaide pour un "féminisme universaliste". Elle est notre invitée.



Avec Fanny Carbonnel on plonge dans le monde des cryptomonnaies et nous parlera des NFTs ou de l'art digital.

