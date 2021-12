Tendances Première : Motiver les kids pour les examens sur Auvio

LES TRIBUS

Motiver les kids pour les examens

Les examens sont souvent une épreuve autant pour les parents que pour les enfants. Lorsque ceux-ci ne semblent pas trop se soucier des révisions, les parents peuvent être désemparés. Certains jeunes ont des difficultés à gérer leur stress, d'autres ont des pensées négatives qui nuisent à leur concentration, quand ils ne sentent pas désemparés face à la matière. L'attitude adoptée et la planification peuvent aider l'enfant à se détendre et à traverser cette période avec confiance. En tant que parent, comment pouvez-vous l'aider à y arriver ? Comment le remotiver ? Conseils avisés avec Sophie Vanden Plas, spécialisée en méthodologie d'apprentissage et organisatrice du festival Out of the books et Catherine Vanham orthophoniste-logopède et spécialisée en troubles neurodéveloppementaux, auteure de « Dis-moi comment apprendre » (Ed. Mardaga)



Eric Mazuy notre spécialiste vin (www.askmewine.eu) nous en dit plus sur les vendanges 2021.

