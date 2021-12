Tendances Première : Je gâte ma prostate sur Auvio

LES TRIBUS

Cette semaine le Ligueur propose un dossier sur les parents immigrés - enfants interprètes.

C'est la journaliste Alix Dehin qui viendra nous le présenter.



DOSSIER

Je gâte ma prostate, Dr karim Ferhi et Kahina Oussedik (ed. Flammarion)

Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme.

Dans ce livre, Le Dr Karim Ferhi met en avant l'importance de l'alimentation comme un des moyens à mettre en œuvre pour prévenir le cancer de la prostate et vous propose de reprendre plaisir à cuisiner en suivant les conseils du Dr Kahina Oussedik et en préparant les 30 recettes faciles et gourmandes. Adopter une alimentation saine, pratiquer une activité physique régulière, arrêter de fumer, apprendre à gérer son stress, améliorer la qualité de son sommeil sont les quelques habitudes de vie simples à appliquer pour préserver et conserver une prostate en bonne santé.



TENDANCEURS

Julien Gilles décrypte ce que les séries disent de notre société. Au jourd'hui : Workin'Moms ou la charge mentale...

Casting et équipe Animateur Véronique THYBERGHIEN Émission Tendances Première