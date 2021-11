Tendances Première : Eloge de la fragilité de Gabriel Ringlet sur Auvio

LES TRIBUS

Avec Marc Van Beneden, notaire émérite, nous aborderons les ventes publiques.



Eloge de la fragilité de Gabriel Ringlet

Ces deux dernières années nous avons fait pleinement, d'une façon ou d'une autre, l'expérience de notre fragilité. Comment accueillir joyeusement cette fragilité qui interroge nos existences au plus profond ? Comment en faire une force et comprendre qu'il n'y a pas de honte à montrer ses failles... en famille, dans le couple, à l'école, dans le métier, au cœur des responsabilités ? Parce que malgré nos fragilités et même à cause d'elles, nous sommes capables de grandes choses, nous sommes résilients.

En 2004, Gabriel Ringlet publiait « Éloge de la fragilité » chez Albin Michel. Un livre d'une actualité criante et surtout une conférence qui aura lieu le 30 novembre à La Vénerie, organisée par Parents-thèses.

Eloge de la fragilite - 30 novembre 2021 - Parents Thèses



Rachel Dipinto notre spécialiste slow cosmétique (www.rachelessentielle.be) nous dit tout sur les savons naturels

